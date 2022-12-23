Україна за два дні використовує місячний запас з виготовлення снарядів у США – WP

Грудень, 23 в 21:20

Офіційні особи з питань оборони США повідомляють, що українські військові за два дні війни проти Росії витратили таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

У зв’язку з цим американці хочуть збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, повідомляє Washington Post.

– США наразі можуть виготовляти близько 14 тис. 155-мм гаубичних снарядів на місяць, – уточнила в коментарі WP міністр армії США Крістін Вормут.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна налагодила промислове виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм.

Зараз дивляться

За даними західних ЗМІ, російська армія має перевагу в артилерії, однак не вміє користуватись цим на полі бою.