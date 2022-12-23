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Факти / Світ

Україна за два дні використовує місячний запас з виготовлення снарядів у США – WP

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Артилерія
Фото: Генштаб ЗСУ

Офіційні особи з питань оборони США повідомляють, що українські військові за два дні війни проти Росії витратили таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць. 

У зв’язку з цим американці хочуть збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, повідомляє Washington Post. 

– США наразі можуть виготовляти близько 14 тис. 155-мм гаубичних снарядів на місяць, – уточнила в коментарі WP міністр армії США Крістін Вормут.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна налагодила промислове виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм.

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За даними західних ЗМІ, російська армія має перевагу в артилерії, однак не вміє користуватись цим на полі бою.

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Джерело: The Washington Post
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