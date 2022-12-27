Декабрь, 27 в 10:39

Президент Сербии Александр Вучич, также главнокомандующий сербскими вооруженными силами, приказал привести армию и все подразделения МВД в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вучич заявил, что примет все меры по защите сербского народа на севере Косово.

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– Мы делаем все возможное, чтобы сохранить мир и стабильность. К сожалению, они не хотели или не были заинтересованы слушать нас. Поэтому я хочу сообщить вам, что мы находимся в сложной ситуации, но мы приложим все усилия и будем всеми способами заботиться о сохранении мира и стабильности, и не только об этом, но и о защите наших людей на севере Косово, — сказал сербский президент.

Вечером 26 декабря глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что приказ привести армию в полную боеготовность осуществляется для “защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии и защиты всех граждан Сербии, предотвращения терроризма и террора против сербов, где бы они ни жили”.

10 декабря на севере Косово началась новая эскалация с участием сербов. Причиной стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

Сербы начали возводить баррикады на севере страны, перегородили дороги. Таким образом, они хотят не дать вывезти Пантича в столицу частично признанного государства – Приштины.

После этого премьер-министр Косово Альбин Курти призвал миссию НАТО устранить все баррикады, поскольку они нарушают право на свободное передвижение.