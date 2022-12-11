Декабрь, 11 в 21:05

Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности на фоне обострения в Косово.

По данным издания RTS, заседание пройдет сегодня, 11 декабря, в 19:00 по местному времени (20:00 по киевскому).

Отмечается, что такое решение глава государства принял после того, как премьер Косово Альбин Курти якобы пригрозил “принять все меры” для того, чтобы снять баррикады, которые сербы установили на севере частично признанного государства.

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Вчера, 10 декабря, на севере Косово началась новая эскалация с участием сербов. Причиной стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

Сербы начали возводить баррикады на севере страны, загородили грузовиками и разными автомобилями дороги. Таким образом они хотят не дать вывезти Пантыча в столицу частично признанного государства – Приштины.

После этого премьер-министр Косово Альбин Курти призвал миссию НАТО убрать все баррикады, поскольку они нарушают право на свободное передвижение.