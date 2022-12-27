Грудень, 27 в 10:39

Президент Сербії Александар Вучич, який також є головнокомандувачем сербських збройних сил, наказав привести армію та всі підрозділи МВС у повну бойову готовність.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вучич заявив, що вживе всіх заходів для захисту сербського народу на півночі Косова.

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– Ми робимо все можливе, щоб зберегти мир і стабільність. На жаль, вони не хотіли або не були зацікавлені нас слухати. Тому я хочу повідомити вам, що ми перебуваємо в складній ситуації, але ми докладемо всіх зусиль і будемо всіма способами дбати про збереження миру і стабільності, і не тільки про це, але й про захист наших людей в на півночі Косова, — сказав сербський президент.

Увечері 26 грудня глава Міноборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що наказ привести армію в повну боєготовність здійснюється для “захисту територіальної цілісності та суверенітету Сербії та захисту всіх громадян Сербії, запобігання тероризму та терору проти сербів, хоч би де вони жили”.

10 грудня на півночі Косова розпочалася нова ескалація за участю сербів. Причиною стало затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Серби почали зводити барикади на півночі країни, загородили дороги. Таким чином вони хочуть не дати вивезти Пантіча до столиці частково визнаної держави – Приштини.

Після цього прем’єр-міністр Косова Альбін Курті закликав місію НАТО усунути всі барикади, оскільки вони порушують право на вільне пересування.