Война в Украине может быть затяжной, ее динамику трудно прогнозировать — глава МИД Латвии

Декабрь, 28 в 8:45

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что война России против Украины может носить затяжной характер, ее динамику трудно прогнозировать, а преодоление последствий может занять длительное время.

Об этом он сказал в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год.

— Латвия последовательно отмечает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в международно признанных границах, и только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной. Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу, – подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что приоритетными задачами министерства иностранных дел Латвии является предоставление всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение России к ответственности за агрессию и взыскание репараций.

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Отмечено, что Латвия с первого дня войны оказывает Украине всестороннюю политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь. Поддержка уже составила 0,93% от ВВП Латвии, или более 314 млн евро.

Ранее правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро на покупку генераторов для государственных СМИ.