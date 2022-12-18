Латвия выделяет Украине €560 тыс. на покупку генераторов для государственных СМИ — Delfi

Декабрь, 18 в 19:26

Правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро из средств бюджета на непредвиденные расходы для украинских СМИ.

Сумму планируют передать Совету общественных электронных СМИ на приобретение дизельных генераторов.

Сообщается, что 29 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к своим коллегам из Евросоюза с просьбой предоставить возможную поддержку культурному сектору и СМИ нашей страны.

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Также 29 июня министры культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии подписали декларацию во Львове, оценивающую возможности создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько Украине нужно еще больших генераторов, чтобы пройти зиму.