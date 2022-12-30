Декабрь, 30 в 15:39

В пятницу, 30 декабря, глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин провели видеопереговоры.

Об этом сообщает NYT.

Си Цзиньпин назвал Путина своим “дорогим другом” и заявил, что Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне “сложной ситуации в мире”.

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Российский диктатор, в свою очередь, предложил лидеру Китая посетить Москву весной. По его мнению, это “продемонстрирует всему миру силу российско-китайских связей по ключевым вопросам”.

Глава Кремля также сообщил, что стремится усилить военное сотрудничество с Китаем.

Как пишет NYT, когда в пятницу два лидера встретились по видеосвязи, они оказались в слабом положении, обремененные геополитическими и экономическими угрозами их неформальному авторитарному альянсу. Ведь у обоих теперь мало места для маневра, что делает отношения еще более важными, хотя и гораздо более сложными.

– Так, после полномасштабного вторжения России в Украину Путин находится в изоляции и сильно зависит от Китая в плане поддержки дипломатической видимости и финансовой стабильности. Его потребности усилились в последние месяцы, когда армия РФ терпит неудачу на поле боя, — указывает издание.

Что касается Си Цзиньпина, его широко разрекламированная стратегия борьбы с пандемией коронавируса потерпела крах, а количество случаев коронавируса резко возросло, что затмило попытки казаться лидером высшей политической системы.

Отмечено, что в условиях кризиса Китай не может ни полностью поддержать Путина и рисковать санкциями, ни отказаться от России и потерять ключевого геополитического союзника для противодействия Западу.

Для Москвы также важно сотрудничество, помогающее поддерживать антизападный фронт.

Кроме того, пока Европа изо всех сил пытается отказаться от российского топлива, Китай стал важным его покупателем. Только в этом месяце российский энергетический гигант Газпром трижды заявлял о том, что побил рекорд по однодневным поставкам газа в Китай.