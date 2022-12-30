Грудень, 30 в 15:39

У п’ятницю, 30 грудня, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін провели відеопереговори.

Про це повідомляє NYT.

Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм “дорогим другом” і заявив, що Китай готовий до стратегічного співробітництва з Росією на тлі “складної ситуації у світі”.

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Російський диктатор запропонував лідеру Китаю відвідати Москву навесні. На його думку, це “продемонструє всьому світу силу російсько-китайських зв’язків у ключових питаннях”.

Глава Кремля також повідомив, що прагне посилити військову співпрацю з Китаєм.

Як пише NYT, коли в п’ятницю два лідери знову зустрілися черед відеозв’язок, вони опинилися в слабкому становищі, обтяжені геополітичними та економічними загрозами їхньому неформальному авторитарному альянсу. Адже в обох тепер мало місця для маневру, що робить відносини ще важливішими, хоч і набагато складнішими.

– Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін перебуває в ізоляції і сильно залежить від Китаю в плані підтримки дипломатичної видимості та фінансової стабільності. Його потреби посилилися в останні місяці, коли армія РФ зазнає невдачі на полі бою, – вказує видання.

Що стосується Сі Цзіньпіна, його широко розрекламована стратегія боротьби з пандемією коронавірусу зазнала краху, а кількість випадків коронавірусу різко зросла, що затьмарило спроби здаватись лідером найвищої політичної системи.

Зазначено, що в умовах нинішньої кризи Китай не може ні повністю підтримати Путіна і ризикувати санкціями, ні відмовитися від Росії та втратити ключового геополітичного союзника для протидії Заходу.

Для Москви також важлива співпраця, яка допомагає підтримувати антизахідний фронт.

Окрім того, поки Європа щосили намагається відмовитися від російського палива, Китай став важливим його покупцем. Тільки цього місяця російський енергетичний гігант Газпром тричі заявляв про те, що побив рекорд із одноденних постачань газу до Китаю.