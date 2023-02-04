Совет Евросоюза в субботу, 4 февраля, утвердил установление двух предельных цен на происходящие или экспортируемые из РФ нефтепродукты.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Так, первый предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые со скидкой до сырой нефти, установили на уровне 45 долларов США за баррель.

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Второй предельный уровень – на нефтепродукты, продаваемые с премией к сырой нефти. Его установили на уровне 100 долларов за баррель.

Такой уровень был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией при установлении предельных цен. Он вступит в силу 5 февраля 2023 года.

Между тем для судов, перевозящих российские нефтепродукты, приобретенные и загруженные до 5 февраля 2023 г., но выгрузки до 1 апреля 2023 г., предусмотрели переходный период продолжительностью в 55 дней.

Совет ЕС вернется к пересмотру механизма предельных цен на сырую нефть с середины марта. Этот пересмотр будет происходить на регулярной основе каждые 2 месяца.

– Перед лицом агрессивной войны России ЕС решительно поддерживает Украину и ее народ и остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемого права Украины на самооборону от российской агрессии, – говорится в сообщении .

Напомним, шведское председательство в Совете ЕС ранее сообщило, что постоянные представители стран ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты с РФ.

Тем временем президент ЕК Урсула фон дер Ляен сказала, что Большая семерка и ЕС вводят потолок цен на российские нефтепродукты.