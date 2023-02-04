В ЄС офіційно затвердили стелю цін на нафтопродукти з Росії

Лютий, 04 в 17:17

Рада Євросоюзу у суботу, 4 лютого, затвердила встановлення двох граничних цін на нафтопродукти, що походять або експортуються з РФ.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Ради ЄС.

Так, перший граничний рівень ціни на нафтопродукти, які продаються зі знижкою до сирої нафти, встановили на рівні у 45 доларів США за барель.

Зараз дивляться Другий граничний рівень – на нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти. Його встановили на рівні 100 доларів за барель. Такий рівень встановили в тісній співпраці з Коаліцією за встановлення граничних цін. Він набуде чинності з 5 лютого 2023 року. Тим часом для суден, які перевозять російські нафтопродукти, придбані та завантажені до 5 лютого 2023 року, але вивантаженні до 1 квітня 2023 року, передбачили перехідний період тривалістю в 55 днів. Також Рада ЄС повернеться до перегляду механізму граничних цін на сиру нафту з середини березня. Цей перегляд відбуватиметься на регулярній основі кожні 2 місяці. – Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід’ємного права України на самооборону від російської агресії, – сказано у повідомленні. Нагадаємо, шведське головування у Раді ЄС раніше повідомило, що постійні представники країн ЄС погодили стелю цін на нафтопродукти з РФ. Тим часом президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн сказала, що Велика сімка та ЄС запроваджують стелю цін на російські нафтопродукти. Читайте ЄС погодив стелю цін на російське дизпаливо на рівні $100 за барель – ЗМІ

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