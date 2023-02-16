Европарламент призвал как можно скорее предоставить Украине танки и истребители — резолюция
Европарламент призвал страны-члены ЕС и международное сообщество предоставить Украине всестороннюю военную помощь, включая тяжелую технику и боевые самолеты, чтобы помочь ей победить Россию в непровоцированной агрессивной войне, развязанной Кремлем.
Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 16 февраля, во время пленарного заседания Европарламента в Стасбурге по случаю годовщины начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.
– Евродепутаты призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках Украине истребителей, вертолетов, соответствующих ракетных систем и значительного увеличения боеприпасов, – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что европейские политики подтверждают свою поддержку предоставления военной помощи Украине “столько, сколько это будет необходимо”, и призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках Киеву западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и значительного увеличения поставок боеприпасов.
– Украина должна быть способна не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией, – говорится в резолюции.
Источник: сайт Европарламента