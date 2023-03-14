В Беларуси анонсировали призыв военнообязанных на военные сборы
В Беларуси в течение марта этого года проведут призыв военнообязанных на военные сборы.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства обороны, назвав этот призыв “плановым”.
– В Вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы, — говорится в сообщении.
В ведомстве утверждают, что военнообязанные будут повышать свои “профессиональные знания”, знакомиться с новыми образцами военной и специальной техники, вооружения. Кроме того, они примут участие “в спланированных тренировках и учениях”.
Беларусь продолжает поддерживать Россию в полномасштабной войне против Украины, предоставляя оккупантам свою военную инфраструктуру, базы и воздушное пространство. Именно с белорусской территории войска РФ проводили наступление на Киев в феврале-марте прошлого года.
Между вооруженными силами РФ и Беларуси регулярно проходят военные учения. Россия держит на территории этой страны группировку войск и технику, которые задействованы либо в совместных учениях, либо в прохождении подготовки.
Периодически происходит ротация этих подразделений РФ: после подготовки их выводят на российскую территорию, чтобы усилить группировку оккупантов на Востоке Украины, где сейчас идут тяжелые бои.
Украина пока не фиксирует перебрасывания сил и техники РФ или Беларуси непосредственно к границе, как и формирования группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение с севера.
Источник: Минобороны Беларуси
Фото: Минобороны Беларуси