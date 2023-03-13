Март, 13 в 14:09

На территории Беларуси сейчас наблюдается ротация российских подразделений. В то же время враг не сформировал достаточную группировку для вторжения в Украину с севера.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой. Украинские защитники не фиксируют перебрасывания сил и техники РФ или Беларуси непосредственно к границе.

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В то же время Демченко заявил, что врага недооценивать не стоит.

– По ту сторону границы нет достаточной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины. Мы не фиксируем перемещения военной техники или личного состава либо подразделений ВС РФ, либо подразделений Беларуси, которые бы находились в непосредственной близости к нашей границе. Но врага нельзя недооценивать. Мы должны быть готовы к развитию любой ситуации, — подчеркнул Демченко.

Он уточнил, что именно поэтому происходит укрепление линии государственной границы Украины, чтобы пограничники, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии имели возможность отразить любую атаку агрессора с севера, если таковая произойдет.

Демченко напомнил, что Беларусь продолжает поддерживать РФ в войне против Украины, предоставляя свою инфраструктуру, воздушное пространство и базы.

– Около 9-10 тыс. военнослужащих РФ находились на территории Беларуси. Они в основном задействованы либо в совместных учениях, либо в прохождении подготовки. И периодически происходит ротация этих подразделений, – рассказал спикер.

По его словам, это происходит и сейчас: подразделения, которые уже прошли подготовку в Беларуси, выводятся на территорию РФ, чтобы усилить группировку российских войск на Востоке Украины, где сейчас идут тяжелые бои.

В то же время на территорию Беларуси заведут новые подразделения РФ, которые будут проходить подготовку.

Недавно в украинской разведке предупреждали, что российские оккупанты готовят масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. По данным ГУР Минобороны, планы агрессора предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

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Источник: Телеканал Киев