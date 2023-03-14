Березень, 14 в 13:28

У Білорусі протягом березня цього року проведуть призов військовозобов’язаних на військові збори.

Про це поінформували в пресслужбі білоруського Міністерства оборони, назвавши цей призов “плановим”.

– У Збройних силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з’єднань та військових частин, у рамках яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов’язаних на військові збори, – йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що військовозобов’язані будуть підвищувати свої “професійні знання”, знайомитися з новими зразками військової та спеціальної техніки, озброєння. Крім того, вони братимуть участь “у спланованих тренуваннях та навчаннях”.

Зараз дивляться

Білорусь продовжує підтримувати Росію у повномасштабній війні проти України, надаючи окупантам свою військову інфраструктуру, бази та повітряний простір. Саме з білоруської території війська РФ проводили наступ на Київ у лютому-березні минулого року.

Між збройними силами РФ та Білорусі регулярно відбуваються військові навчання. Росія тримає на території цієї країни угруповання військ та техніку, які задіяні або в спільних навчаннях, або в проходженні підготовки.

Періодично відбувається ротація цих підрозділів РФ: після підготовки їх виводять на російську територію, щоб посилити угруповання окупантів на Сході України, де зараз ідуть важкі бої.

Україна поки не фіксує перекидання сил та техніки РФ чи Білорусі безпосередньо до кордону, як і формування угруповання, яке б могло здійснити повторне вторгнення з півночі.

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Джерело: Міноборони Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі