Март, 16 в 15:48

В Украину прибыли первые французские легкие танки AMX-10 RC. Часть из них уже отправилась на передовую.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню во время выступления на Комиссии по обороне Национальной ассамблеи в четверг, 15 марта.

Глава Минобороны отметил, что в Украину “только что прибыли” обещанные Парижем в начале января боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые еще называют легкими колесными танками.

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– Некоторые уже поехали на передовую, – добавил Лекорню, не назвав количество доставленной техники.

Поставке танков предшествовала подготовка украинских экипажей на территории Франции, в частности в Сомюрской кавалерийской школе.

– Я готовлю ряд решений для президента (Эммануэля Макрона, — Ред.), поскольку об этих легких танках начинает хорошо заботиться украинский партнер, — добавил Лекорню.

О том, что Франция в течение двух месяцев передаст Украине колесные танки AMX-10RC, стало известно в январе. Тогда Париж также обещал передать бронетранспортеры Bastion.

В феврале западные СМИ обнародовали информацию, что 14 боевых бронемашин AMX-10RC находятся на пути в Украину из Франции.

Колесные танки AMX-10 RC поступили на вооружение французской армии в 1981 году. Эти машины очень мобильные, могут использоваться для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки во время боя.

В оснащение этих танков входит 105-мм пушка, пулемет калибра 7,62 мм и два дымовых гранатомета с электроприводом с каждой стороны башни. Боекомплет составляет 38 выстрелов калибра 105 мм, 4 тыс. боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.