Березень, 16 в 15:48

До України прибули перші французькі легкі танки AMX-10 RC. Частина з них вже вирушили на передову.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню під час виступу на Комісії з питань оборони Національної асамблеї в четвер, 15 березня.

Глава Міноборони зазначив, що в Україну “щойно прибули” обіцяні Парижем на початку січня бойові броньовані машини AMX-10 RC, які ще називають легкими колісними танками.

Зараз дивляться

– Деякі вже поїхали на передову, – додав Лекорню, не назвавши кількість доставленої техніки.

Постачанню танків передувала підготовка українських екіпажів на території Франції, зокрема в Сомюрській кавалерійській школі.

– Я готую низку рішень для президента (Еммануеля Макрона, – Ред.), бо про ці легкі танки починає добре дбати український партнер, – додав Лекорню.

Про те, що Франція впродовж двох місяців передасть Україні колісні танки AMX-10RC, стало відомо в січні. Тоді Париж також обіцяв передати бронетранспортери Bastion.

У лютому західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що 14 бойових бронемашин AMX-10RC перебувають на шляху до України з Франції.

Колісні танки AMX-10 RC надійшли на озброєння французької армії в 1981 році. Ці машини дуже мобільні, можуть використовуватися для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки під час бою.

До оснащення цих танків входить 105-мм гармата, кулемет калібру 7,62 мм і два димових гранатомети з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів калібру 105 мм, 4 тис. боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.