Опасный разговор. Байден отреагировал на планы Путина разместить в Беларуси ядерное оружие

Март, 29 в 12:27

Президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен планами российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает CNN.

— Они еще не сделали этого, если только ничего не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, я обеспокоен этим, — сказал Байден.

Он также подчеркнул опасность ядерной риторики РФ.

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— О чем я говорил с вами, ребята, в течение последнего года? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство, — добавил президент США.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.