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Илья Нежигай, редактор ленты

Кремль обязан выплатить €129 млн компенсации жертвам российского вторжения в Грузию — ЕСПЧ

Кремль обязан выплатить €129 млн компенсации жертвам российского вторжения в Грузию — ЕСПЧ
Фото: Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии €129 млн за нарушение прав человека на оккупированных территориях после вторжения в 2008 году.

Соответствующее решение было обнародовано пресс-службой ЕСПЧ.

Большая палата суда единогласно постановила, что имела юрисдикцию рассматривать заявление грузинского правительства о компенсации со стороны России, даже несмотря на то, что Москва вышла из договоров Совета Европы и отказывалась сотрудничать.

В рассмотрение ЕСПЧ вошли дела об убийстве гражданских в грузинских селах, поджогов и грабежа домов в “буферной зоне”, жертв в результате бесчеловечного обращения, пыток пленных и задержания гражданских, которых удерживали в подвале “МВД Южной Осетии” в августе 2008 года.

Решением суда предусматривается, что Россия должна выплатить Грузии €3,25 млн возмещения морального ущерба 50 жертв убийств гражданских в грузинских селах в Южной Осетии и в “буферной зоне”.

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Кремль обязан выплатить €129 млн компенсации жертвам российского вторжения в Грузию — ЕСПЧ

Также Россия должна заплатить почти €2,7 млн за компенсации по меньшей мере 166 жертв бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, а также за произвольное задержание гражданского населения, которые содержались в подвалах.

Кроме того, Кремль должен компенсировать €640 тыс. для по меньшей мере 16 жертв пыток, а также €115 млн за возмещение морального вреда по крайней мере 23 тыс. жертв препятствования возвращению граждан Грузии в их дома.

Решение суда также предусматривает, что Россия должна выплатить €8,24 млн по крайней мере 412 потерпевшим из-за неспособности выполнять свои процессуальные обязательства по адекватному и эффективному расследованию смертей, которые произошли во время активной фазы боевых действий.

Общая сумма, по которой было принято решение ЕСПЧ, составляет €129,8 млн.

Другие требования грузинского правительства были отклонены судом девятью голосами против восьми.

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ЄСПЛ, Грузия, Россия
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