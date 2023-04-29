Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію виплатити Грузії €129 млн за порушення прав людини на окупованих територіях після вторгнення у 2008 році.

Відповідне рішення було оприлюднено пресслужбою ЄСПЛ.

Велика палата суду одноголосно постановила, що мала юрисдикцію розглядати заяву грузинського уряду щодо компенсації з боку Росії, навіть попри те, що Москва вийшла з договорів Ради Європи та відмовлялася співпрацювати.

У розгляд ЄСПЛ увійшли справи щодо вбивства цивільних у грузинських селах, підпалів і грабунку будинків у “буферній зоні”, жертв в результаті нелюдського поводження, катувань полонених і затримання цивільних, яких утримували в підвалі “МВС Південної Осетії” у серпні 2008 року.

Рішенням суду передбачається, що Росія має сплатити Грузії €3,25 млн відшкодування моральної шкоди 50 жертв вбивств цивільних у грузинських селах у Південній Осетії та в “буферній зоні”.

Також Росія має сплатити майже €2,7 млн за компенсації щонайменше 166 жертв нелюдського та такого, що принижує людську гідність, поводження, а також за свавільне затримання цивільного населення, які утримувались у підвалах.

Крім того, Кремль має компенсувати €640 тис. для щонайменше 16 жертв катувань, а також €115 млн за відшкодування моральної шкоди принаймні 23 тис. жертв перешкоджання поверненню громадян Грузії до їхніх домівок.

Рішення суду також передбачено, що Росія має виплатити €8,24 млн принаймні 412 потерпілим через неспроможність виконувати свої процесуальні зобов’язання щодо адекватного й ефективного розслідування смертей, які сталися під час активної фази бойових дій.

Загальна сума, щодо якої було ухвалено рішення ЄСПЛ, складає €129,8 млн.

Інші вимоги грузинського уряду були відхилені судом дев’ятьма голосами проти восьми.

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