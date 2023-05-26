В Китае заявили, что причиной войны России против Украины стали “проблемы безопасности ЕС”

В Китае заявили, что причиной войны России против Украины стали “проблемы безопасности Европы”.

Об этом на брифинге в четверг, 25 мая сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Она сказала, что война России против Украины — это трагедия, которой можно было бы избежать. Но она дошла до того этапа, где есть сегодня.

– Есть болезненные уроки, над которыми все стороны должны по-настоящему задуматься. Кризис в Украине — это, по сути, взрыв проблем, возникших в управлении безопасностью в Европе. Китай всегда самостоятельно принимает суждения по существу вопроса, – сказала Мао.

Мао Нин также отметила, что Китай стоит на стороне мира и будет оставаться преданным продвижению переговоров.

– Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине, – заявила Мао.

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Глава украинского государства выразил надежду, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития двусторонних отношений.

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