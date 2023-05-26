У Китаї заявили, що причиною війни Росії проти України стали “проблеми безпеки ЄС”

У Китаї заявили, що причиною війни Росії проти України стали “проблеми безпеки Європи”.

Про це на брифінгу в четвер, 25 травня повідомила прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона сказала, що війна Росії проти України – це трагедія, якої можна було б уникнути. Але вона дійшла до того етапу, де є сьогодні.

– Є болючі уроки, над якими всі сторони мають по-справжньому замислитися. Криза в Україні – це, по суті, вибух проблем, що виникли в управлінні безпекою в Європі. Китай завжди самостійно приймає судження по суті питання, – сказала Мао.

Мао Нін також зауважила, що Китай стоїть на боці миру й залишатиметься відданим просуванню переговорів.

– Ми готові працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні, – заявила Мао.

Нагадаємо, 26 квітня, відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Глава української держави висловив надію, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин.

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