У Китаї заявили, що причиною війни Росії проти України стали “проблеми безпеки ЄС”
У Китаї заявили, що причиною війни Росії проти України стали “проблеми безпеки Європи”.
Про це на брифінгу в четвер, 25 травня повідомила прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
Вона сказала, що війна Росії проти України – це трагедія, якої можна було б уникнути. Але вона дійшла до того етапу, де є сьогодні.
– Є болючі уроки, над якими всі сторони мають по-справжньому замислитися. Криза в Україні – це, по суті, вибух проблем, що виникли в управлінні безпекою в Європі. Китай завжди самостійно приймає судження по суті питання, – сказала Мао.
Мао Нін також зауважила, що Китай стоїть на боці миру й залишатиметься відданим просуванню переговорів.
– Ми готові працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні, – заявила Мао.
Нагадаємо, 26 квітня, відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Глава української держави висловив надію, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко