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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Китаї заявили, що причиною війни Росії проти України стали “проблеми безпеки ЄС”

Mao Ning Мао Нін
Фото: Getty Images

У Китаї заявили, що причиною війни Росії проти України стали “проблеми безпеки Європи”. 

Про це на брифінгу в четвер, 25 травня повідомила прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона сказала, що війна Росії проти України – це трагедія, якої можна було б уникнути. Але вона дійшла до того етапу, де є сьогодні.

– Є болючі уроки, над якими всі сторони мають по-справжньому замислитися. Криза в Україні – це, по суті, вибух проблем, що виникли в управлінні безпекою в Європі. Китай завжди самостійно приймає судження по суті питання,  – сказала Мао.

Мао Нін також зауважила, що Китай стоїть на боці миру й залишатиметься відданим просуванню переговорів.

– Ми готові працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні, – заявила Мао.

Нагадаємо, 26 квітня, відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Глава української держави висловив надію, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин.

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Війна в Україні, Китай, Російська агресія, Росія
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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