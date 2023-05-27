Не только Венгрия: Politico пишет, что еще одно государство ЕС блокирует 11-й пакет санкций

Венгрия получила неожиданного союзника в блокировании 11-го пакета санкций ЕС против России. Издание Politico пишет, что кроме Будапешта их теперь блокируют также Афины.

Об этом изданию Politico рассказали пятеро дипломатов Европейского Союза.

Сейчас ЕС обсуждает 11-й пакет санкций. Предыдущие десять пакетов санкций были направлены на опустошение “военной копилки” диктатора Владимира Путина, но сейчас Брюссель хочет сделать невозможным обход его санкций.

Беспрецедентным шагом для блока является то, что нынешний пакет может быть направлен на другие страны, которые помогают Москве уклоняться от торгового эмбарго. Украина составила список частных компаний, которых она называет спонсорами войны, в который вошел ряд европейских компаний.

Венгрия и Греция хотят, чтобы некоторые из их компаний убрали из санкционного списка, прежде чем они согласятся одобрить новый пакет санкций ЕС. Таким образом, эти страны используют пакет санкций как политический рычаг, чтобы исключить свои компании оттуда.

По словам четырех дипломатов, на встрече послов ЕС в среду Греция была в авангарде дискуссии. Афины выступили против предложений по обходу санкций.

— Греция повторила, что если есть конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения соответствующих государств-членов на техническом уровне, чтобы это было должным образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры, — сказал дипломат ЕС, знакомый с досье.

Он добавил, что в случае с украинским черным списком греческие компании считают международными спонсорами войны, хотя они не нарушают ограничительных мер против России.

Другой дипломат ЕС сказал, что, хотя они сочувствуют позиции Греции, но “вопрос в том, насколько это вредит (их экономике), и Греция говорит, что это очень вредит. У нас нет проблем с этой позицией — но независимо от этого мы, конечно, хотим следующего пакета санкций”.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель уже пообещал работать над разногласиями в украинском списке. Двое дипломатов сказали, что теперь он должен работать с украинской стороной над решением.

Источник : Politico

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