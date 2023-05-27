Не лише Угорщина: Politico пише, що ще одна держава ЄС блокує 11-й пакет санкцій

Угорщина здобула несподіваного союзника у блокуванні 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Видання Politico пише, що окрім Будапешту їх тепер блокують також Афіни.

Про це виданню Politico розповіли п’ятеро дипломатів Європейського Союзу.

Зараз ЄС обговорює 11-й пакет санкцій. Попередні десять пакетів санкцій були спрямовані на спустошення “військової скарбнички” диктатора Володимира Путіна, але зараз Брюссель хоче унеможливити обхід його санкцій.

Безпрецедентним кроком для блоку є те, що нинішній пакет може бути спрямований на інші країни, які допомагають Москві ухилятися від торговельного ембарго. Україна склала список приватних компаній, яких вона називає спонсорами війни, до якого увійшла низка європейських компаній.

Угорщина та Греція хочуть, щоб деякі з їхніх компаній забрали з санкційного списку, перш ніж вони погодяться схвалити новий пакет санкцій ЄС. Таким чином, ці країни використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії звідти.

За словами чотирьох дипломатів, на зустрічі послів ЄС у середу Греція була в авангарді дискусії. Афіни виступили проти пропозицій щодо обходу санкцій.

— Греція повторила, що якщо є конкретні докази порушення санкцій, вони повинні бути доведені до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім були вжиті належні заходи, – сказав дипломат ЄС, знайомий з досьє.

Він додав, що у випадку з українським чорним списком грецькі компанії вважають міжнародними спонсорами війни, хоча вони не порушують обмежувальних заходів проти Росії.

Інший дипломат ЄС сказав, що, хоча вони співчувають позиції Греції, але “питання в тому, наскільки це шкодить (їхній економіці), і Греція каже, що це дуже шкодить. У нас немає проблем з цією позицією – але незалежно від цього ми, звичайно, хочемо наступного пакету санкцій”.

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель уже пообіцяв працювати над розбіжностями в українському списку. Двоє дипломатів сказали, що тепер він має працювати з українською стороною над рішенням.

Джерело : Politico

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