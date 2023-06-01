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Юлия Соколова, редактор ленты

Блинкен о саммите НАТО: Украина получит мощный пакет политической и практической поддержки

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты Америки и другие члены НАТО планируют предоставить мощный пакет поддержки Украине по случаю саммита, который состоится в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Он отметил, что участники предстоящего саммита сфокусируются на продолжении непоколебимой поддержки Украины.

– Что касается Украины, то, основываясь на сегодняшних дискуссиях, первое, что можно сказать, это то, что в Вильнюсе, когда лидеры встретятся на саммите, наши друзья в Украине могут рассчитывать на очень мощный пакет как политической, так и практической поддержки, — подчеркнул Блинкен.

Он заверил, что все союзники поддерживают обязательства, взятые на себя на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. Тогда Украина получила заверение, что когда-нибудь сможет присоединиться к этому военному блоку.

– Это не изменилось. Мы интенсивно сосредоточены на том, что мы можем сделать, чтобы еще больше укрепить отношения между Украиной и НАТО, а также продолжать приближать Украину к стандартам НАТО, оперативной совместимости, — объяснил госсекретарь США.

Он отметил невероятное мужество и жертвенность, которые демонстрируют украинцы. Блинкен заверил, что США и Евросоюз будут и дальше помогать защищать территориальную целостность и суверенитет Украины.

По словам госсекретаря, встреча в Осло дала возможность “сверить часы” в вопросе поддержки нашей страны, агрессии РФ и относительно других вызовов.

Как известно, 1 июня министры иностранных дел стран-членов НАТО собрались в Норвегии, чтобы обсудить поддержку Украины и ее стремление к членству в блоке.

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Ентоні Блінкен

Источник: Госдепартамент США

Источник: CNN
Энтони Блинкен, НАТО, Саміт, США, Украина-НАТО
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