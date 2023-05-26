Будет говорить об Украине: Блинкен отправится с визитом в Швецию, Норвегию и Финляндию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в страны Северной Европы, чтобы, среди прочего, обсудить помощь Украине.

Как проинформировали в пресс-службе Госдепа США, с 29 мая по 2 июня запланированы визиты в Швецию, Норвегию и Финляндию.

В ходе поездки Блинкен планирует углубить трансатлантическое сотрудничество “по основным приоритетам национальной безопасности и экономики”.

В Швеции госсекретарь вместе с министром торговли США Джиной Раймондо будет сопредседателем четвертого заседания Совета по торговле и технологиям США-ЕС. Там он призовет привлечь РФ к ответственности за агрессию и поддерживать Украину.

С 31 мая по 1 июня Блинкен будет находиться в Норвегии, где также обсудит дополнительную поддержку Украины.

– Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту в Вильнюсе, поддержку Украины и другие трансатлантические приоритеты, – отметили в Госдепе.

А в начале июня Блинкен приедет в Финляндию, где выступит с речью в Хельсинки. Он планирует осветить “все аспекты стратегической неудачи российской агрессии против Украины”. Кроме того, госсекретарь упомянет в речи об усилиях союзников по поддержке защиты Украиной своей территории, суверенитета и демократии “в стремлении к справедливому и крепкому миру”.

Как известно, Норвегия возглавит коалицию по обучению украинских пилотов на многофункциональных истребителях F-16. А в Минобороны Швеции заявили, что украинцы смогут пройти базовую подготовку на истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen.

Ранее западные СМИ сообщали, что именно госсекретарь США Энтони Блинкен был главной силой в администрации Джо Байдена, кто призывал передать Украине самолеты F-16 из арсенала союзников.

Источник: Госдеп США

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