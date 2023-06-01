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Главы МИД НАТО обсудят поддержку Украины и ее членство в Альянсе — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

1 июня в Норвегии министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят поддержку Украины и ее стремление к членству в Альянсе.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда.

— Мы обсудим, как усилить и сохранить нашу поддержку Украины. В последние месяцы союзники НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки Украине, помогая им отвоевывать и возвращать украинские территории, — сказал он.

По словам Столтенберга, министры НАТО также поднимут вопрос о членстве Украины.

— Все союзники соглашаются, что двери НАТО открыты для новых членов. Все союзники также согласились, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что от членов НАТО и Украины зависит решение, когда Украина станет членом. Москва не может иметь вето на расширение НАТО, — отметил он.

В то же время все союзники НАТО согласны с тем, что сейчас важнейшей и самой неотложной задачей является гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое государство.

— Президент Путин, Россия не должны выиграть эту войну, — подчеркнул генсек.

Он добавил, что когда война закончится, “мы должны убедиться, что история не повторится, что эта модель российской агрессии против Украины действительно остановится. Поэтому мы должны воплотить рамки, чтобы предоставить гарантии безопасности Украины после завершения войны”.

В четверг, 1 июня, Владимир Зеленский во время визита в Молдову заявил, что Украина готова быть членом НАТО и ждет, когда блок будет готов ее принять.

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Главы МИД НАТО обсудят поддержку Украины и ее членство в Альянсе — Столтенберг

Источник: Европейская правда

Йенс Столтенберг, Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
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