Після пожежі в Шебекіно РФ не знає, де краще зміцнювати оборону – розвідка Британії
Напередодні російським військам вдалось трішки краще, ніж раніше, впоратись із атакою в Бєлгородській області РФ.
Хоча, згідно зі зведенням Міноборони Росії, секретом відносно вдалого стримування стало розгортання повного спектру бойових засобів на території РФ, включно з ударними вертольотами та важкою термобаричною ракетною системою ТОС-1А Солнцепек.
Тепер, на переконання представників розвідки Міноборони Великої Британії, російське командування постало перед гострою дилемою – зміцнювати оборону в прикордонних регіонах Росії чи лінії в окупованій території Україні.
Нагадаємо, що 22 травня на території Бєлгородської РФ почалась операція РДК та ЛСР – Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії.
Спершу в РДК повідомили про знищення прикордонного пункту в Бєлгородській області.
Згодом представники РДК та ЛСР заявили про “повне звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ”.
Після цього почалися бої за Грайворон.
На переконання аналітиків Інституту вивчення війни, ситуація в Бєлгородській області стала для інфопростору РФ справжнім потрясінням.
1 червня відбулися бої біля прикордонного міста Шебекіно Бєлгородської області РФ.
А потім почалася пожежа в муніципальному гуртожитку міста.
Бійці Легіону Свобода Росії зауважили, що знову перебувають на кордоні з Росією й мають намір висуватися вглиб території РФ, щоб “принести свободу і спокій”.
Представники ЛСР заявили, що Грайворон – це лише початок, а в подальшому вони планують визволити всю Росію від Бєлгорода до Владивостока.
Джерело: Ministry of Defence
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко