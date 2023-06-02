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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Після пожежі в Шебекіно РФ не знає, де краще зміцнювати оборону – розвідка Британії

Після пожежі в Шебекіно РФ не знає, де краще зміцнювати оборону – розвідка Британії

Напередодні російським військам вдалось трішки краще, ніж раніше, впоратись із атакою в Бєлгородській області РФ.

Хоча, згідно зі зведенням Міноборони Росії, секретом відносно вдалого стримування стало розгортання повного спектру бойових засобів на території РФ, включно з ударними вертольотами та важкою термобаричною ракетною системою ТОС-1А Солнцепек.

Тепер, на переконання представників розвідки Міноборони Великої Британії, російське командування постало перед гострою дилемою – зміцнювати оборону в прикордонних регіонах Росії чи лінії в окупованій території Україні.

Нагадаємо, що 22 травня на території Бєлгородської РФ почалась операція РДК та ЛСР – Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії.

Спершу в РДК повідомили про знищення прикордонного пункту в Бєлгородській області.

Згодом представники РДК та ЛСР заявили про “повне звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ”.

Після цього почалися бої за Грайворон.

На переконання аналітиків Інституту вивчення війни, ситуація в Бєлгородській області стала для інфопростору РФ справжнім потрясінням.

1 червня відбулися бої біля прикордонного міста Шебекіно Бєлгородської області РФ.

А потім почалася пожежа в муніципальному гуртожитку міста.

Бійці Легіону Свобода Росії зауважили, що знову перебувають на кордоні з Росією й мають намір висуватися вглиб території РФ, щоб “принести свободу і спокій”.

Представники ЛСР заявили, що Грайворон – це лише початок, а в подальшому вони планують визволити всю Росію від Бєлгорода до Владивостока.

Джерело: Ministry of Defence

Бєлгород, Вибух, Міноборони РФ, Пожежа, Росія, РФ
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