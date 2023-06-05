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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Попытка госпереворота в Молдове: США наложили санкции на россиян, связанных с ГРУ

прапор Молдови
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты ввели санкции против членов группы, связанной с российской разведкой, за их роль в попытках Москвы дестабилизировать ситуацию и повлиять на выборы в Молдове.

Об этом сообщило Министерство финансов США, отмечая, что введенные санкции “проливают свет” на постоянные скрытые усилия России по дестабилизации ситуации в демократических странах.

— Попытки России повлиять на эти страны заключаются в использовании беспокойства граждан этих стран с целью дестабилизации законно избранных правительств в собственных интересах Москвы. США, вместе с ЕС, остаются сторонниками санкций против лиц, занимающихся такой деятельностью, направленной против правительства Молдовы, — сказал заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В ведомстве заявили, что санкции направлены против семи человек, некоторые из которых поддерживают связи с российскими спецслужбами.

Среди них лидер этой группы, которая должна была инспирировать госпереворот в Молдове, россиянин Константин Сапожников.

В феврале 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявляла о намерении России организовать государственный переворот в Молдове. Она отмечала, что такой план предусматривает совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов государственной власти.

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Президентка Молдови Мая Санду

Источник: The Guardian
Мінфін, Молдова, санкції, США
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