Во многих городах Украины пенсионеры пользуются льготным проездом в общественном транспорте только при наличии пенсионного удостоверения. Однако в некоторых населенных пунктах этого документа недостаточно, а для бесплатного проезда нужно оформить специальную транспортную карту.

Одним из таких городов является Киев. В столице пенсионеры и другие льготные категории граждан для бесплатного проезда в метро, ​​наземном транспорте должны пользоваться Картой киевлянина.

Как получить Карту киевлянина и что для этого нужно читайте в нашем материале.

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Карта киевлянина для пенсионеров 2026: что изменится

В 2026 году правила использования этого документа планируется изменить. Киевский городской совет рассматривает возможность перевести Карту киевлянина исключительно в электронный формат, отказавшись от выпуска пластиковых носителей.

Проект решения Киевсовета предусматривает, что Карта киевлянина будет существовать в виде виртуального документа в мобильном приложении Киев Цифровой.

То есть вместо пластиковой карты жителям столицы нужно будет пользоваться цифровой версией, которая будет работать через смартфон. Для оформления такой карты необходимо будет пройти электронную идентификацию, в частности с помощью приложения Дія.

Для части пенсионеров такое изменение усложнит жизнь, ведь не все пожилые люди имеют смартфоны, пользуются мобильными приложениями или могут самостоятельно пройти онлайн-верификацию.

Сейчас Карта киевлянина продолжает работать в привычном формате, а пенсионеры могут оформить пластиковый вариант через Ощадбанк.

Что дает Карта киевлянина для пенсионеров

Карта киевлянина для пенсионеров объединяет банковские возможности, транспортный билет и доступ к городским социальным программам.

Для пенсионеров это возможность пользоваться льготами, в частности, бесплатным проездом в общественном транспорте Киева. Карта также может использоваться как обычная банковская карта, поскольку ее выпускает Ощадбанк.

Карта киевлянина для пенсионеров: какие льготы дает

Карта киевлянина для пенсионеров позволяет пользоваться не только бесплатным проездом, но и получать дополнительные городские льготы и скидки.

Среди основных преимуществ:

бесплатный проезд в общественном транспорте Киева. Владельцы карты киевлянина могут бесплатно пользоваться метро, ​​фуникулером, городской электричкой и наземным коммунальным транспортом. Льгота также распространяется на отдельные пригородные маршруты в соответствии с установленными правилами;

в сети коммунальных аптек Фармация владельцы Карты киевлянина получают скидки на отдельные лекарственные средства. Размер скидки до 70%;

в сети Киевхлеб пенсионеры могут покупать отдельные виды хлебобулочных изделий со скидкой. Ее размер зависит от категории льготника;

в некоторых столичных музеях и театрах, владельцам Карты киевлянина доступны скидки на билеты от 5% до 50% или специальные дни бесплатного посещения;

скидки на посещение Киевского зоопарка, ведь держатели карты могут получить скидку до 50% от стоимости билета;

в некоторых магазинах, в частности в отдельных торговых точках Фуршет, для держателей карт есть скидки от 3% до 7%;

с помощью карты киевлянина пенсионер сможет оплачивать жилищно-коммунальные услуги через городские сервисы без дополнительных платежей;

карта может использоваться для автоматического зачисления муниципальных доплат, пособий и других выплат.

Кто может получить Карту киевлянина

Карту могут оформить:

пенсионеры, зарегистрированные в Киеве;

лица, имеющие право на государственные или городские льготы;

киевляне, получающие социальные выплаты или компенсации;

работники предприятий и учреждений, зарегистрированных в Киеве;

студенты и учащиеся в киевских учебных заведений;

внутренне перемещенные лица, имеющие соответствующий статус и зарегистрированные в столице.

Для пенсионеров основным условием есть наличие киевской регистрации и подтверждение права на льготы.

Как оформить Карту киевлянина для пенсионеров

Чтобы получить Карту киевлянина, пенсионеру нужно обратиться в одно из отделений Ощадбанка в Киеве.

Карта киевлянина для пенсионеров, какие документы нужны:

паспорт или заменяющий его документ;

идентификационный код;

пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий право на льготы;

цветное фото 3×4 (если в паспорте нет качественного фото).

Для льготных категорий граждан, зарегистрированных в Киеве, оформление и обслуживание карты бесплатно.

Как активировать Карту киевлянина

Активировать Карту киевлянина можно непосредственно в отделении банка при получении. Для этого необходимо ввести PIN-код. Пополнение карты доступно через банковские терминалы, кассы метрополитена, сайт Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) и другие сервисы.

После активации пенсионер может пользоваться транспортными льготами и другими возможностями карты.

Карта киевлянина для пенсионеров: как пользоваться

Для проезда в транспорте достаточно приложить карту к валидатору при входе в метро или при проверке в наземном транспорте.

Также карту можно использовать для банковских операций, оплаты услуг и получения городских социальных предпочтений.

Источник : КГГА

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