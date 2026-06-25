Карта киевлянина для пенсионеров 2026: как работает, кому выдают и какие льготы доступны
Во многих городах Украины пенсионеры пользуются льготным проездом в общественном транспорте только при наличии пенсионного удостоверения. Однако в некоторых населенных пунктах этого документа недостаточно, а для бесплатного проезда нужно оформить специальную транспортную карту.
Одним из таких городов является Киев. В столице пенсионеры и другие льготные категории граждан для бесплатного проезда в метро, наземном транспорте должны пользоваться Картой киевлянина.
Как получить Карту киевлянина и что для этого нужно читайте в нашем материале.
Карта киевлянина для пенсионеров 2026: что изменится
В 2026 году правила использования этого документа планируется изменить. Киевский городской совет рассматривает возможность перевести Карту киевлянина исключительно в электронный формат, отказавшись от выпуска пластиковых носителей.
Проект решения Киевсовета предусматривает, что Карта киевлянина будет существовать в виде виртуального документа в мобильном приложении Киев Цифровой.
То есть вместо пластиковой карты жителям столицы нужно будет пользоваться цифровой версией, которая будет работать через смартфон. Для оформления такой карты необходимо будет пройти электронную идентификацию, в частности с помощью приложения Дія.
Для части пенсионеров такое изменение усложнит жизнь, ведь не все пожилые люди имеют смартфоны, пользуются мобильными приложениями или могут самостоятельно пройти онлайн-верификацию.
Сейчас Карта киевлянина продолжает работать в привычном формате, а пенсионеры могут оформить пластиковый вариант через Ощадбанк.
Что дает Карта киевлянина для пенсионеров
Карта киевлянина для пенсионеров объединяет банковские возможности, транспортный билет и доступ к городским социальным программам.
Для пенсионеров это возможность пользоваться льготами, в частности, бесплатным проездом в общественном транспорте Киева. Карта также может использоваться как обычная банковская карта, поскольку ее выпускает Ощадбанк.
Карта киевлянина для пенсионеров: какие льготы дает
Карта киевлянина для пенсионеров позволяет пользоваться не только бесплатным проездом, но и получать дополнительные городские льготы и скидки.
Среди основных преимуществ:
- бесплатный проезд в общественном транспорте Киева. Владельцы карты киевлянина могут бесплатно пользоваться метро, фуникулером, городской электричкой и наземным коммунальным транспортом. Льгота также распространяется на отдельные пригородные маршруты в соответствии с установленными правилами;
- в сети коммунальных аптек Фармация владельцы Карты киевлянина получают скидки на отдельные лекарственные средства. Размер скидки до 70%;
- в сети Киевхлеб пенсионеры могут покупать отдельные виды хлебобулочных изделий со скидкой. Ее размер зависит от категории льготника;
- в некоторых столичных музеях и театрах, владельцам Карты киевлянина доступны скидки на билеты от 5% до 50% или специальные дни бесплатного посещения;
- скидки на посещение Киевского зоопарка, ведь держатели карты могут получить скидку до 50% от стоимости билета;
- в некоторых магазинах, в частности в отдельных торговых точках Фуршет, для держателей карт есть скидки от 3% до 7%;
- с помощью карты киевлянина пенсионер сможет оплачивать жилищно-коммунальные услуги через городские сервисы без дополнительных платежей;
- карта может использоваться для автоматического зачисления муниципальных доплат, пособий и других выплат.
Кто может получить Карту киевлянина
Карту могут оформить:
- пенсионеры, зарегистрированные в Киеве;
- лица, имеющие право на государственные или городские льготы;
- киевляне, получающие социальные выплаты или компенсации;
- работники предприятий и учреждений, зарегистрированных в Киеве;
- студенты и учащиеся в киевских учебных заведений;
- внутренне перемещенные лица, имеющие соответствующий статус и зарегистрированные в столице.
Для пенсионеров основным условием есть наличие киевской регистрации и подтверждение права на льготы.
Как оформить Карту киевлянина для пенсионеров
Чтобы получить Карту киевлянина, пенсионеру нужно обратиться в одно из отделений Ощадбанка в Киеве.
Карта киевлянина для пенсионеров, какие документы нужны:
- паспорт или заменяющий его документ;
- идентификационный код;
- пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий право на льготы;
- цветное фото 3×4 (если в паспорте нет качественного фото).
Для льготных категорий граждан, зарегистрированных в Киеве, оформление и обслуживание карты бесплатно.
Как активировать Карту киевлянина
Активировать Карту киевлянина можно непосредственно в отделении банка при получении. Для этого необходимо ввести PIN-код. Пополнение карты доступно через банковские терминалы, кассы метрополитена, сайт Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) и другие сервисы.
После активации пенсионер может пользоваться транспортными льготами и другими возможностями карты.
Карта киевлянина для пенсионеров: как пользоваться
Для проезда в транспорте достаточно приложить карту к валидатору при входе в метро или при проверке в наземном транспорте.
Также карту можно использовать для банковских операций, оплаты услуг и получения городских социальных предпочтений.