Иран никогда не получит ядерное оружие — госсекретарь США

В США сейчас и в дальнейшем будут осуществлять все возможные шаги, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие. Это может угрожать безопасности всего Ближневосточного региона.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии иностранным журналистам во время своего выступления на мероприятии американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC).

— Иран не может получить, и не получит ядерного оружия. Вашингтон готов применять путь дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием. Президент США Джо Байден рассматривает все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, — утверждает Блинкен.

Американский государственный секретарь отметил, что Иран регулярно угрожает стереть жителей Израиля с лица земли, а обязательство США защищать эту страну является неоспоримым.

Энтони Блинкен рассказал, что Иран экспортирует агрессию на территории Ближневосточного региона и предоставляет ударные дроны Shahed российским войскам для убийства украинцев, а Тегеран получает от РФ высокотехнологичное вооружение.

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