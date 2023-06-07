Подрыв Каховской ГЭС: Польша, Германия и Австрия отправили помощь Украине

Правительства Польши, Германии, Австрии передали Украине фильтры, генераторы, палатки, кровати, одеяла, цистерны и насосы. Эти вещи помогут ликвидировать последствия затопления районов из-за подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.

В частности, министр внутренних дел и администрации Польши заявил о передаче Украине 10 цистерн для воды вместимостью 18 тыс. литров и 10 высокопроизводительных насосов.

В то же время Украина уже обратилась к Европейскому Союзу с просьбой помочь с ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

В частности, Германия предоставит 5 тыс. фильтров для воды и 56 генераторов, а также палатки, кровати и одеяла. Австрия передаст 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов.

Для помощи Литва предложила Украине 30 палаток, 240 раскладных кроватей и €50 тыс. финансовой поддержки.

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