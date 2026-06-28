С Днем Конституции Украины 2026: особенные слова для особого дня
28 июня украинцы отмечают один из главных государственных праздников – День Конституции. Именно в этот день 1996 года Верховная Рада приняла Основной закон, который определил правовые основы независимой Украины, утвердил права и свободы граждан, а также закрепил государственные символы, язык и территориальную целостность.
Во время войны мы особенно ценим каждое слово Конституции – о свободе, достоинстве, праве на жизнь и самоопределение. Сегодняшний праздник – не только о юридическом документе, но и о тех, кто его защищает на фронте, в тылу, в информационной борьбе.
Факты ICTV подготовили подборку поздравлений в картинках, стихах и прозе, чтобы вы обязательно отправили их родным, близким, друзьям и коллегам.
День Конституции Украины 2026 – поздравления в картинках
Выбирайте патриотическую открытку ко Дню Конституции – символическую, искреннюю и содержательную. Делитесь словами поздравления в мессенджере или публикуйте в соцсетях.
День Конституции Украины 2026 – поздравления в стихах
С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу – силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
***
Мы независимы, мы суверенны,
Есть правовые основы у нас —
Все эти вещи для нас очень ценны!
С праздником всех поздравляю сейчас!
***
С Днем Конституции поздравляю,
Стране желаю процветания,
Пусть верховодит ею право,
Закон пусть найдет признание.
Желаю счастья я народу,
Достатка, мира, доброты,
Чтоб защитить нас от неправды
Законы всех всегда могли!
***
С Днем Конституции сегодня,
Я поздравляю нас, друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
В достатке каждая живет семья.
Чтоб были мы крепки, здоровы,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы счастье и успех шли с нами в ногу,
Чтоб песни без конца лились.
День Конституции Украины 2026 – поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Конституции Украины! Пусть Основной закон будет не только гарантией прав, но и источником веры в справедливость и силу государства. Желаем мира, единства, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждое слово Конституции воплощается в вашей жизни!
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С Днем Конституции Украины! Желаем, чтобы законы защищали, а государство было опорой для каждого. Пусть наш народ живет в свободе, достоинстве и взаимоуважении. В этот день вспоминаем, что справедливость начинается с нас самих – с ежедневных поступков, веры в государство и любви к стране!
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Поздравляем с Днем Конституции – праздником, символизирующим независимость, достоинство и право на собственный путь. Пусть все украинцы чувствуют силу закона в каждом аспекте жизни, а страна растет в добре, мире и взаимопонимании. Спасибо тем, кто ежедневно защищает наши права и свободы!
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С праздником, напоминающим нам: мы – свободный народ, который сам строит свое будущее. День Конституции – это не только о нормах, но и о достоинстве, которое мы отстаиваем на поле боя, в судах, в повседневной жизни. Пусть наш Основной закон работает на благо каждой украинской семьи!
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День Конституции Украины – напоминание о важнейших ценностях: свободе, чести, равенстве и уважении к человеку. Желаем, чтобы государство было сильным, а закон – справедливым. Пусть в каждом доме будет мир, в сердце – гордость, а в душе – уверенность в завтрашнем дне!