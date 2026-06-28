28 июня украинцы отмечают один из главных государственных праздников – День Конституции. Именно в этот день 1996 года Верховная Рада приняла Основной закон, который определил правовые основы независимой Украины, утвердил права и свободы граждан, а также закрепил государственные символы, язык и территориальную целостность.

Во время войны мы особенно ценим каждое слово Конституции – о свободе, достоинстве, праве на жизнь и самоопределение. Сегодняшний праздник – не только о юридическом документе, но и о тех, кто его защищает на фронте, в тылу, в информационной борьбе.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений в картинках, стихах и прозе, чтобы вы обязательно отправили их родным, близким, друзьям и коллегам.

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День Конституции Украины 2026 – поздравления в картинках

Выбирайте патриотическую открытку ко Дню Конституции – символическую, искреннюю и содержательную. Делитесь словами поздравления в мессенджере или публикуйте в соцсетях.

День Конституции Украины 2026 – поздравления в стихах

С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украины,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу – силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.

***

Мы независимы, мы суверенны,

Есть правовые основы у нас —

Все эти вещи для нас очень ценны!

С праздником всех поздравляю сейчас!

***

С Днем Конституции поздравляю,

Стране желаю процветания,

Пусть верховодит ею право,

Закон пусть найдет признание.

Желаю счастья я народу,

Достатка, мира, доброты,

Чтоб защитить нас от неправды

Законы всех всегда могли!

***

С Днем Конституции сегодня,

Я поздравляю нас, друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

В достатке каждая живет семья.

Чтоб были мы крепки, здоровы,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы счастье и успех шли с нами в ногу,

Чтоб песни без конца лились.

День Конституции Украины 2026 – поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Конституции Украины! Пусть Основной закон будет не только гарантией прав, но и источником веры в справедливость и силу государства. Желаем мира, единства, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждое слово Конституции воплощается в вашей жизни!

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С Днем Конституции Украины! Желаем, чтобы законы защищали, а государство было опорой для каждого. Пусть наш народ живет в свободе, достоинстве и взаимоуважении. В этот день вспоминаем, что справедливость начинается с нас самих – с ежедневных поступков, веры в государство и любви к стране!

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Поздравляем с Днем Конституции – праздником, символизирующим независимость, достоинство и право на собственный путь. Пусть все украинцы чувствуют силу закона в каждом аспекте жизни, а страна растет в добре, мире и взаимопонимании. Спасибо тем, кто ежедневно защищает наши права и свободы!

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С праздником, напоминающим нам: мы – свободный народ, который сам строит свое будущее. День Конституции – это не только о нормах, но и о достоинстве, которое мы отстаиваем на поле боя, в судах, в повседневной жизни. Пусть наш Основной закон работает на благо каждой украинской семьи!

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День Конституции Украины – напоминание о важнейших ценностях: свободе, чести, равенстве и уважении к человеку. Желаем, чтобы государство было сильным, а закон – справедливым. Пусть в каждом доме будет мир, в сердце – гордость, а в душе – уверенность в завтрашнем дне!

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