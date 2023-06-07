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Литва отправит Украине помощь в связи с подрывом Каховской ГЭС

Херсон - затоплення міста
Фото: Getty Images

Литва отправит в Украину гуманитарный груз и финансовую помощь для людей, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает LRT.

— Мы понимаем, что это очень сложная ситуация, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям и братьям в Украине, — сказала она.

Литва намерена передать Украине 30 палаток, 240 раскладных кроватей и €50 тыс. финансовой помощи.

Также страна готовится к возможному увеличению количества украинских беженцев.

Ранее мы писали, что Евросоюз предоставит украинским службам все необходимое для поддержания условий защиты населения после подрыва Россией Каховской ГЭС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС скоординирует свои действия с государствами-членами для быстрой доставки насосов для грязной воды, пожарных рукавов, мобильных станций очистки воды и лодок.

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Литва отправит Украине помощь в связи с подрывом Каховской ГЭС

Война в Украине, Каховська ГЕС, Литва
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