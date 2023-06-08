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Валентина Летяк, редактор ленты

Акт предательства социализма: Ким Чен Ын запретил самоубийства в КНДР

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал тайный приказ местным властям предотвращать самоубийства после того, как количество суицидов в этой стране выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает RFA со ссылкой на источники в правительстве страны.

Диктатор официально определил самоубийство как “акт предательства социализма” и приказал местным органам власти приднять превентивные меры.

Чиновник из северо-восточной провинции Северный Хамген сообщил изданию, что конфиденциальный приказ о предотвращении самоубийств был оглашен на экстренных совещаниях в каждой провинции среди руководителей партийных комитетов.

— Выявлено большое количество случаев самоубийств в провинции, и некоторые чиновники не могли скрыть своего тревожного выражения лица, — сказал он.

По его словам, только в Чонджине и соседнем уезде Кенсон в этом году было 35 случаев самоубийств, в большинстве случаев совершили суицид целые семьи. А в оставленных предсмертных записках люди критикуют социалистическую систему и жизнь в Северной Корее.

Большинство самоубийств вызваны острой бедностью и голодом, поэтому чиновники не знают, как выполнить приказ диктатора.

Он вспомнил о нескольких случаях. Например, в городе Хесан 10-летний мальчик, который остался со своей бабушкой, поскольку его родители умерли от голода, покончил с собой, съев крысиный яд.

А 60-летние супруги повесились на дереве в горах, семья из четырех человек после последнего ужина приняла цианистый калий.

— Семейное самоубийство — это последний акт неповиновения безнадежной системе, — подчеркнул чиновник.

В приказе северокорейского диктатора отмечается, что представители местной власти должны взять на себя ответственность за предотвращение самоубийств в своих юрисдикциях, поскольку “самоубийство — это явный социальный вызов и предательство стране”.

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Источник: RFA 

Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея, Самоубийство, Суїцид
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