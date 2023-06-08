Акт зради соціалізму: Кім Чен Ин заборонив самогубства у КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин видав таємний наказ місцевій владі запобігати самогубствам, після того як кількість суїцидів у цій країні зросла на 40% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє RFA з посиланням на джерела в уряді країни.

Диктатор офіційно визначив самогубство як “акт зради соціалізму” й наказав місцевим органам влади вжити превентивних заходів.

Чиновник із північно-східної провінції Північний Хамгьон повідомив виданню, що конфіденційний наказ про запобігання самогубствам було виголошено на екстрених нарадах у кожній провінції серед керівників партійних комітетів.

– Виявлено велику кількість випадків самогубств у провінції, і деякі чиновники не могли приховати свого тривожного виразу обличчя, – сказав він.

За його словами, тільки в Чонджіні та сусідньому повіті Кьонсон цього року було 35 випадків самогубств, у більшості випадків скоїли суїцид цілі сім’ї. А у залишених передсмертних записках люди критикують соціалістичну систему та життя у Північній Кореї.

Більшість самогубств спричинені гострою бідністю та голодом, тому чиновники не знають, як виконати наказ диктатора.

Він згадав про кілька випадків. Наприклад, у місті Хесан 10-річний хлопчик, який залишився зі своєю бабусею, оскільки його батьки померли від голоду, наклав на себе руки, з’ївши щурячу отруту.

А 60-річне подружжя повісилося на дереві в горах, родина із чотирьох осіб після останньої вечері прийняли ціаністий калій.

– Сімейне самогубство – це останній акт непокори безнадійній системі, – наголосив чиновник.

У наказі північнокорейського диктатора наголошується, що представники місцевої влади мають взяти на себе відповідальність за запобігання самогубствам у своїх юрисдикціях, оскільки “самогубство – це явний соціальний виклик і зрада країні”.

Джерело: RFA

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