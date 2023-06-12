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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Фото: Getty Images

12 июня скончался 50-й премьер-министр Италии и один из самых богатых людей страны Сильвио Берлускони. 29 сентября ему бы исполнилось 87 лет.

Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, Берлускони до последнего был активным политиком и возглавлял партию Вперед, Италия (Forzaак Italia).

О смерти Берлускони сообщило издание Corriere della Sera.

Берлускони и Крым

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина.

Он открыто признавал Крым частью РФ и в сентябре 2015 года даже летал на оккупированный полуостров для частной встречи с Путиным.

Тогда в связи с нарушением правил пересечения границы СБУ запретила Сильвио Берлускони въезд в Украину сроком на три года.

Италия, Сільвіо Берлусконі, Смерть
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