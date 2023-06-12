Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
12 июня скончался 50-й премьер-министр Италии и один из самых богатых людей страны Сильвио Берлускони. 29 сентября ему бы исполнилось 87 лет.
Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, Берлускони до последнего был активным политиком и возглавлял партию Вперед, Италия (Forzaак Italia).
О смерти Берлускони сообщило издание Corriere della Sera.
Берлускони и Крым
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был одним из ближайших друзей президента России Владимира Путина.
Он открыто признавал Крым частью РФ и в сентябре 2015 года даже летал на оккупированный полуостров для частной встречи с Путиным.
Тогда в связи с нарушением правил пересечения границы СБУ запретила Сильвио Берлускони въезд в Украину сроком на три года.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова