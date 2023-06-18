Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Вблизи Переяслава фура переехала военного
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Чтобы снизить напряженность между США и Китаем. Блинкен начал поездку в Пекин

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, начал визит в Пекин, направленный на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем.

Об этом сообщает AP.

Указано, что Блинкен открыл свою программу встречей с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. В понедельник он проведет переговоры с главным дипломатом Китая Ван И. Возможно, госсекретарь США также встретится с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Ожидается, что во время визита Блинкен поднимет вопрос Тайваня, прав человека в Китае, а также обсудит военную напористость Пекина в Южно-Китайском море. Кроме того, дипломаты обсудят и войну РФ против Украины.

— Несмотря на присутствие Блинкена в китайской столице, перспективы каких-либо значительных прорывов невелики, поскольку и без того напряженные отношения в последние годы становятся все более опасными. Враждебность и взаимные обвинения неуклонно растут из-за ряда разногласий, которые имеют последствия для глобальной безопасности и стабильности, — говорится в сообщении.

Блинкен — американский чиновник самого высокого уровня, который посетил Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена в январе 2021 года.

Поездка Блинкена в Пекин должна была состояться раньше, однако была отложена из-за китайского шпионского шара, который залетел на территорию США.

Читайте также
США предоставят Украине еще $205 млн на гуманитарную помощь — Блинкен
Ентоні Блінкен

Источник: AP
Энтони Блинкен, Китай, Пекін, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Блинкен во время визита в Китай поднимет тему войны России против Украины
Ентоні Блінкен
Абсолютно безответственно: Байден о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь
Чтобы снизить напряженность между США и Китаем. Блинкен начал поездку в Пекин
Трудно найти замену: Столтенберга будут просить остаться генсеком НАТО еще на год
Єнс Столтенберг
Должны соответствовать стандартам: Байден объяснил, почему против упрощенного вступления Украины в НАТО
Джо Байден
В Конгрессе США предложили выделить $80 млн на ATACMS для Украины
ракета ATACMS
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13
Чтобы снизить напряженность между США и Китаем. Блинкен начал поездку в Пекин
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Чтобы снизить напряженность между США и Китаем. Блинкен начал поездку в Пекин
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Чтобы снизить напряженность между США и Китаем. Блинкен начал поездку в Пекин
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь