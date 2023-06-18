Чтобы снизить напряженность между США и Китаем. Блинкен начал поездку в Пекин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, начал визит в Пекин, направленный на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем.

Об этом сообщает AP.

Указано, что Блинкен открыл свою программу встречей с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. В понедельник он проведет переговоры с главным дипломатом Китая Ван И. Возможно, госсекретарь США также встретится с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Ожидается, что во время визита Блинкен поднимет вопрос Тайваня, прав человека в Китае, а также обсудит военную напористость Пекина в Южно-Китайском море. Кроме того, дипломаты обсудят и войну РФ против Украины.

— Несмотря на присутствие Блинкена в китайской столице, перспективы каких-либо значительных прорывов невелики, поскольку и без того напряженные отношения в последние годы становятся все более опасными. Враждебность и взаимные обвинения неуклонно растут из-за ряда разногласий, которые имеют последствия для глобальной безопасности и стабильности, — говорится в сообщении.

Блинкен — американский чиновник самого высокого уровня, который посетил Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена в январе 2021 года.

Поездка Блинкена в Пекин должна была состояться раньше, однако была отложена из-за китайского шпионского шара, который залетел на территорию США.

Источник : AP

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