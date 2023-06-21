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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Через день после визита Блинкена: Байден назвал Си диктатором

Сі Цзіньпін
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден приравнял главу КНР Си Цзиньпина к “диктатору”, когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

Об этом он сказал в Калифорнии во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

— Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что является большим позором для диктаторов, когда они не знают, что произошло, — сказал Байден.

Он добавил, что аэростат сбился с курса и не должен был пролетать там, где ее сбили, а Си об этом не знал. Байден добавил, что китайский лидер был “очень смущен” и отрицал, что она вообще там была.

В Китае быстро отреагировали на высказывания Байдена. Спикер МИД КНР Мао Нин назвала их “открытой политической провокацией” и “крайне абсурдными и безответственными”.

— Замечания серьезно противоречат основным фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет и серьезно посягают на политическое достоинство Китая, — сказала Мао.

В ходе выступления Байден отметил работу госсекретаря Энтони Блинкена в отношении его недавней поездки в Пекин. По его словам, Блинкен “хорошо поработал”, но для улучшения отношений “нужно время”. Байден также анонсировал поездку в Пекин посла США по вопросам климата Джона Керри.

Энтони Блинкен — первый госсекретарь США, посетивший Пекин за последние пять лет. В рамках двухдневного визита в китайскую столицу он провел встречи с высшими должностными лицами, включая Си. Стороны договорились продолжать дальнейшее дипломатическое взаимодействие.

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Ентоні Блінкен

Источник: CNN
Джо Байден, Китай, Сі Цзіньпін, США
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