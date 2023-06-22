Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой — Ермак

Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с “открытой датой” на саммите военного альянса в Вильнюсе в следующем месяце.

Об этом заявил в среду, 21 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время вебинара, проведенного аналитическим центром Atlantic Council.

По его словам, неспособность НАТО принять “сильное” решение на саммите 11-12 июля деморализует украинцев, а официальныцй Киев уже продемонстрировал свою готовность к вступлению своими боевыми действиями на поле боя.

— Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой… Это может создать сигнал, — сказал Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский упорно настаивает на членстве Украины в НАТО, но при этом говорил, что признает невозможность вступления, пока в Украине продолжается российско-украинская война.

Андрей Ермак добавил, что между США и Украиной ведутся консультации о мерах, которые лидеры НАТО утвердят в Вильнюсе для укрепления безопасности Украины до получения ею коллективных гарантий безопасности альянса.

Союзники Киева расходятся во мнениях относительно того, как быстро Киев должен вступить в НАТО, а некоторые западные правительства опасаются любого шага, который может приблизить альянс к войне с Россией.

Напомним, накануне французское издание Le Monde писало, что Франция может поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, глава МИД Великобритании 21 июня заявил, что Лондон “одобрительно” отнесется к тому, если Украина сможет пройти упрощенный процесс вступления в НАТО.

Источник : Reuters

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