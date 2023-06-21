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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Великобритания готова поддержать упрощенное членство Украины в НАТО – глава МИД

Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон “очень одобрительно” отнесется к тому, если Украина сможет пройти упрощенный процесс вступления в НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

Клеверли предположил, что Британия поддержит предложение о том, что Украине не нужно будет проходить этап Плана действий по членству для вступления в военный блок.

Процесс ПДЧ предусматривает, что страны-кандидаты получают оценки и советы по мере того, как они делают шаги, направленные на достижение критериев НАТО в оборонной и других сферах.

Если Украина фактически пропустит этот этап, это поставит ее в одну категорию с новым членом НАТО Финляндией. В противоположность этому, Северная Македония участвовала в 20-летней программе ПДЧ до своего вступления в 2020 году.

— Мы видели, как Украина развивается, и развивается невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования Плана действий по членству в блоке уже выполняются, — сказал глава МИД Великобритании.

Клеверли добавил, что реформа Вооруженных сил Украины происходит непосредственно во время участия в войне против России.

— Я думаю, что позиция Великобритании была бы очень, очень благосклонной, если бы мы отошли от плана действий по членству, признав, что предложение Швеции и Финляндии не требовало этого, а украинцы своими действиями на поле боя продемонстрировали свою приверженность реформированию армии в соответствии с требованиями членства в НАТО, — отметил Клеверли.

Он также предположил, что все союзники Организации Североатлантического договора это признают.

Ранее французские СМИ сообщали, что Париж изменил позицию относительно будущего членства Украины в НАТО в положительную для Киева сторону, чтобы повлиять на российско-украинскую войну и посадить Москву и Киев за стол переговоров.

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Источник: The Guardian
Великобритания, НАТО, Украина
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