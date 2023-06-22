Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Шольц підтримує гарантії безпеки для України, але не прискорене членство в НАТО

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв довгострокові гарантії безпеки для України. Водночас він відкинув можливість пришвидшеного вступу нашої країни до НАТО.

Про це він заявив, виступаючи з урядовою заявою у німецькому парламенті – Бундестазі в четвер, 22 червня.

За словами канцлера, потрібно “тверезо поглянути на поточну ситуацію”.

Шольц зазначив, що до завершення повномасштабної війни про приєднання України до НАТО не може бути й мови. Канцлер нагадав, що представники української влади також визнавали неможливість вступу до військового блоку, доки триває війна.

– Україна і сама розуміє, що її прагнення до вступу до НАТО зараз не має жодних шансів. Український уряд сам усвідомив, що доки РФ веде війну проти України, про вступ до НАТО не може бути й мови, – повідомив Шольц.

Натомість він запропонував зосередитися на зміцненні боєздатності України. За словами політика, це має бути ключовий пріоритет на саміті НАТО, який відбудеться 11 – 12 липня у Вільнюсі (Литва).

– Пропоную зосередитись на головному пріоритеті (на саміті НАТО, – Ред.) у Вільнюсі, а саме на зміцненні бойової потужності України, – наголосив Шольц.

За його словами, офіційний Берлін разом із партнерами з Євросоюзу та Великої сімки (G7) зараз працює над довгостроковими та ефективними гарантіями безпеки для нашої країни.

– НАТО паралельно співпрацює з Євросоюзом та країнами Великої сімки для розробки ефективних та довгострокових гарантій безпеки, – поінформував він.

Читайте також
Мають відповідати стандартам: Байден пояснив, чому проти спрощеного вступу України в НАТО
Джо Байден

Шольц пояснив, що союзники мають дві цілі: послідовно надавати військову допомогу нашій державі, зокрема сучасну західну зброю, та паралельно посилювати її економічну стійкість в умовах війни.

Він знову пообіцяв Україні необмежену за часом підтримку для протидії агресії РФ. Шольц запевнив, що Берлін і надалі постачатиме Києву бронемашини, системи ППО, артилерію та боєприпаси. Саме цього, за його словами, найбільше потребує Україна для контрнаступу та звільнення окупованих РФ територій.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери країн-членів на саміті у Вільнюсі не надсилатимуть Україні офіційного запрошення про вступ до блоку.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що наша країна розраховує отримати запрошення приєднатися до НАТО з “відкритою датою”.

За даними ЗМІ, позицію щодо євроатлантичних перспектив України вже змінила Франція. Тепер Париж може підтримати членство, щоб вплинути на російсько-українську війну.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прямо заявив, що Лондон підтримає спрощену процедуру вступу України до НАТО.

Джерело: The Guardian, Deutsche Welle
Війна в Україні, Німеччина, НАТО, Олаф Шольц, Саміт НАТО, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Енергоатом просить обмежити ліцензійні умови експлуатації блоків окупованої ЗАЕС
Окупанти на ЗАЕС
Україна може припинити транзит російського газу в Європу до кінця 2024 року – Галущенко
Газ-труби
Через недбалість окупантів. У Бердянську сталася аварія на насосній станції: є загиблий
Бердянськ
Підвищений рівень озвірілості: окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку
російські окупанти
Війська РФ намагаються відновити наступ на східному напрямку – Нацгвардія
російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Шольц підтримує гарантії безпеки для України, але не прискорене членство в НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
Шольц підтримує гарантії безпеки для України, але не прискорене членство в НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Шольц підтримує гарантії безпеки для України, але не прискорене членство в НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Шольц підтримує гарантії безпеки для України, але не прискорене членство в НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь