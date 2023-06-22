Шольц підтримує гарантії безпеки для України, але не прискорене членство в НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв довгострокові гарантії безпеки для України. Водночас він відкинув можливість пришвидшеного вступу нашої країни до НАТО.

Про це він заявив, виступаючи з урядовою заявою у німецькому парламенті – Бундестазі в четвер, 22 червня.

За словами канцлера, потрібно “тверезо поглянути на поточну ситуацію”.

Шольц зазначив, що до завершення повномасштабної війни про приєднання України до НАТО не може бути й мови. Канцлер нагадав, що представники української влади також визнавали неможливість вступу до військового блоку, доки триває війна.

– Україна і сама розуміє, що її прагнення до вступу до НАТО зараз не має жодних шансів. Український уряд сам усвідомив, що доки РФ веде війну проти України, про вступ до НАТО не може бути й мови, – повідомив Шольц.

Натомість він запропонував зосередитися на зміцненні боєздатності України. За словами політика, це має бути ключовий пріоритет на саміті НАТО, який відбудеться 11 – 12 липня у Вільнюсі (Литва).

– Пропоную зосередитись на головному пріоритеті (на саміті НАТО, – Ред.) у Вільнюсі, а саме на зміцненні бойової потужності України, – наголосив Шольц.

За його словами, офіційний Берлін разом із партнерами з Євросоюзу та Великої сімки (G7) зараз працює над довгостроковими та ефективними гарантіями безпеки для нашої країни.

– НАТО паралельно співпрацює з Євросоюзом та країнами Великої сімки для розробки ефективних та довгострокових гарантій безпеки, – поінформував він.

Шольц пояснив, що союзники мають дві цілі: послідовно надавати військову допомогу нашій державі, зокрема сучасну західну зброю, та паралельно посилювати її економічну стійкість в умовах війни.

Він знову пообіцяв Україні необмежену за часом підтримку для протидії агресії РФ. Шольц запевнив, що Берлін і надалі постачатиме Києву бронемашини, системи ППО, артилерію та боєприпаси. Саме цього, за його словами, найбільше потребує Україна для контрнаступу та звільнення окупованих РФ територій.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери країн-членів на саміті у Вільнюсі не надсилатимуть Україні офіційного запрошення про вступ до блоку.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що наша країна розраховує отримати запрошення приєднатися до НАТО з “відкритою датою”.

За даними ЗМІ, позицію щодо євроатлантичних перспектив України вже змінила Франція. Тепер Париж може підтримати членство, щоб вплинути на російсько-українську війну.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прямо заявив, що Лондон підтримає спрощену процедуру вступу України до НАТО.

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