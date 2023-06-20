Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde

Франция изменила позицию касательно будущего членства Украины в НАТО в положительную для Киева сторону, чтобы повлиять на российско-украинскую войну и усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Как пишет Le Monde, измененная позиция Парижа будет обсуждаться французскими представителями в деликатных дискуссиях между союзниками Украины в преддверии ежегодного саммита НАТО, запланированного в Вильнюсе, столице Литвы, на 11 и 12 июля.

По информации издания, на недавнем заседании Совета обороны в Елисейском дворце 12 июня рассматривалась возможность вступления Украины в НАТО — вариант, который сейчас рассматривается в Париже как самостоятельная гарантия безопасности, поскольку он может удержать Россию от продолжения войны или, в случае окончания конфликта, предотвратить дальнейшую агрессию.

— Намек на эту перспективу мог бы мимоходом убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления, — предполагает Le Monde.

И хоть подобный шаг, как пишет издание, “может быть тактическим”, он представляет реальное преобразование для позиций Франции.

— Тем самым Париж приближается к позиции, отстаиваемой странами Центральной Европы, большинство из которых, в первую очередь Польша и страны Балтии, неустанно выступают за вступление Украины в НАТО.

Как заявил Le Monde один из иностранных дипломатов, “французская позиция сейчас ближе к позиции Польши, чем Германии”.

Такое решение Парижа идет вразрез с решением от 2008 года, когда на саммите НАТО в Бухаресте президент Франции Николя Саркози вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель заблокировал любую перспективу быстрого вступления Украины в союз. Тогда, вопреки совету США, которые в то время выступали за интеграцию Украины, европейские лидеры считали, что отсрочивание членства Украины в военно-политическом блоке станет способом облегчить отношения с Россией.

Как ранее заявил действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сегодня страны-участники союза не готовят официальное приглашение о вступлении в Организацию для Украины, чтобы объявить об этом на саммите в Вильнюсе.

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