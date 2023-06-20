Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde

Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Фото: Getty Images

Франция изменила позицию касательно будущего членства Украины в НАТО в положительную для Киева сторону, чтобы повлиять на российско-украинскую войну и усадить Москву и Киев за стол переговоров.

Как пишет Le Monde, измененная позиция Парижа будет обсуждаться французскими представителями в деликатных дискуссиях между союзниками Украины в преддверии ежегодного саммита НАТО, запланированного в Вильнюсе, столице Литвы, на 11 и 12 июля.

По информации издания, на недавнем заседании Совета обороны в Елисейском дворце 12 июня рассматривалась возможность вступления Украины в НАТО — вариант, который сейчас рассматривается в Париже как самостоятельная гарантия безопасности, поскольку он может удержать Россию от продолжения войны или, в случае окончания конфликта, предотвратить дальнейшую агрессию.

— Намек на эту перспективу мог бы мимоходом убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления, — предполагает Le Monde.

И хоть подобный шаг, как пишет издание, “может быть тактическим”, он представляет реальное преобразование для позиций Франции.

— Тем самым Париж приближается к позиции, отстаиваемой странами Центральной Европы, большинство из которых, в первую очередь Польша и страны Балтии, неустанно выступают за вступление Украины в НАТО.

Как заявил Le Monde один из иностранных дипломатов, “французская позиция сейчас ближе к позиции Польши, чем Германии”.

Такое решение Парижа идет вразрез с решением от 2008 года, когда на саммите НАТО в Бухаресте президент Франции Николя Саркози вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель заблокировал любую перспективу быстрого вступления Украины в союз. Тогда, вопреки совету США, которые в то время выступали за интеграцию Украины, европейские лидеры считали, что отсрочивание членства Украины в военно-политическом блоке станет способом облегчить отношения с Россией.

Как ранее заявил действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сегодня страны-участники союза не готовят официальное приглашение о вступлении в Организацию для Украины, чтобы объявить об этом на саммите в Вильнюсе.

НАТО, Украина, Франция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бои ведутся очень тяжелые, но Украина принимает правильные оперативные решения — Столтенберг
Єнс Столтенберг
Украина успешно применила беспилотник дальностью до 1 тыс. км – Укроборонпром
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Возглавляет правительство Нидерландов и поддерживает Украину: что известно о кандидате на должность генсека НАТО Марке Рютте
Марк Рютте
Киев ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в Украине
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Для уничтожения самолетов и баллистических ракет: в Украине развернули системы ПВО SAMP/T
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Международный скандал: в ряде стран Украину на картах изображают без Крыма
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Париж может поддержать членство Украины в НАТО — Le Monde
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь