Взрывы в Харькове 17 июля: в результате атаки РФ есть погибший, среди раненых – дети
Взрывы в Харькове прогремели вечером 17 июля. Россияне ударили по Шевченковскому району, есть пострадавшие, один человек погиб.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 17 июля: каковы последствия
— Попадание в центре города в Шевченковском районе. В результате попадания есть пострадавшие — среди них дети, — написал городской голова в 19:37.
Сейчас известно о девяти раненых, среди них – двое детей. Один человек погиб.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали семилетний и двухлетний мальчики.
Также среди раненых — 24-летний и 50-летний мужчины.
В результате атаки РФ повреждены жилые дома, загорелся автомобиль.
Напомним, 15 июля враг атаковал Киевский район Харькова управляемой авиабомбой и ударным беспилотником.
В результате атаки пострадали как минимум восемь человек, загорелся автомобиль.
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