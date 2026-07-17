Взрывы в Харькове прогремели вечером 17 июля. Россияне ударили по Шевченковскому району, есть пострадавшие, один человек погиб.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 17 июля: каковы последствия

— Попадание в центре города в Шевченковском районе. В результате попадания есть пострадавшие — среди них дети, — написал городской голова в 19:37.

Сейчас известно о девяти раненых, среди них – двое детей. Один человек погиб.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали семилетний и двухлетний мальчики.

Также среди раненых — 24-летний и 50-летний мужчины.

В результате атаки РФ повреждены жилые дома, загорелся автомобиль.

Напомним, 15 июля враг атаковал Киевский район Харькова управляемой авиабомбой и ударным беспилотником.

В результате атаки пострадали как минимум восемь человек, загорелся автомобиль.

Из-за попадания БпЛА загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома.

Удар КАБ повредил гражданское административно-производственное здание, ангар и семь автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 605-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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