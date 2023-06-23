Удар РФ ядерным оружием по Украине будет атакой по НАТО: в Конгрессе США зарегистрировали резолюцию

Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блументаль зарегистрировали резолюцию в Конгрессе США, которая предлагает приравнять ядерную атаку по Украине со стороны РФ или Беларуси, как атаку по НАТО.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на совместной пресс-конференции с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

По его словам, в случае применения Россией ядерного оружия она вступит в войну с НАТО.

— Мы сегодня вносим резолюцию, в которой говорится, что если Россия или Беларусь, или российские марионетки, взорвут ядерное устройство на стороне Украины, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить во

Сенаторы от обеих партий призвали Белый дом предоставить разрешение на получение Украиной ракет ATACMS от США. Законодатели считают, что администрации президента США не стоит опасаться, что это вызовет эскалацию со стороны России.

— Мы не пытаемся вторгнуться в Россию. Мы пытаемся заставить Россию покинуть Украину без использования американских военных. Если вы не хотите использовать силы на земле, а я этого не хочу, то предоставьте им ресурсы, чтобы ударить по россиянам сильнее, в пределах территории Украины. ATACMS работают лучше, — сказал Грэм.

Ричард Блюменталь добавил, что эскалации от российского диктатора Владимира Путина не следует ждать, поскольку это вызывает иррациональный страх.

— На каждом шагу существует страх и он не рациональный, он, как оказалось, необоснованный — что Владимир Путин будет обострять ситуацию. Каждый день, когда эта война продолжается, это каждый день, когда он обостряет ситуацию, — сказал Блюменталь.

Он также вспомнил в этом контексте подрыв Россией плотины Каховской ГЭС, что показывает продолжающуюся эскалацию со стороны РФ.

Источник: C-Span

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