В ночь на 21 и 22 октября Силы обороны нанесли удары по нескольким военным объектам РФ. Среди пораженных целей — станция РЭБ в Брянской области, командно-наблюдательный пункт и пункт управления БпЛА на ВОТ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в четверг, 22 октября.

Силы обороны поразили военные объекты противника

В Генштабе отметили, что уничтожение средств РЭБ дает Силам обороны больше возможностей для эффективного применения беспилотных систем.

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Украинские военные поразили командно-наблюдательный пункт российского подразделения вблизи Вишневого и пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Ланковое Запорожской области.

— Это снижает способность противника атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые громады, — говорится в сообщении.

Еще одним пораженным объектом стал склад материально-технических средств российских войск вблизи Золотаревки в Луганской области.

Напомним, 19 октября и в ночь на 20 октября украинские военные нанесли ряд ударов по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В частности, ВСУ поразили пункт управления российского подразделения вблизи Федоровки Запорожской области.

В Донецкой области под удар попало ремонтное подразделение армии РФ в районе Кальмиусского.

Украинские военные также атаковали склады материально-технических средств оккупантов в трех населенных пунктах на ВОТ.

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