Анна Мельник, редакторка стрічки
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Церковный календарь на ноябрь 2026: когда Третья Пречистая и начало Рождественского поста
Ноябрь дарит верующим ряд особых религиозных дат, важных молитвенных дней и начало духовной подготовки к Рождеству Христовому.
В ноябре 2026 года православная церковь чтит память Архистратига Михаила, святого апостола Филиппа, святителя Иоанна Златоустого, а также начинает Рождественский пост (Филипповку).
Также верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) — это один из двенадцати величайших христианских праздников.
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Полный календарь православных праздников на ноябрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.
Церковные праздники в ноябре 2026 года
- 1 ноября – день памяти святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.
- 2 ноября – день чествования святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других с ними.
- 3 ноября – день памяти священномучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Айтала диакона.
- 4 ноября – день чествования преподобного Иоаникия Великого, а также священномучеников Никандра и Ермея.
- 5 ноября – день памяти святых мучеников Галактиона и его жены Эпистимы.
- 6 ноября — день празднования святителя Павла, исповедника и патриарха Константинопольского.
- 7 ноября — день памяти преподобной Иосафаты Гордашевской, а также 33 мучеников, пострадавших в Мелитине.
- 8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других бесплотных сил небесных.
- 9 ноября — день чествования преподобных Матроны Царьградской и Теоктисты Лесбосской.
- 10 ноября – день памяти святых апостолов от 70: Эраста, Олимпа, Родиона и других.
- 11 ноября – день чествования святых мучеников Мины, Виктора и Викентия, а также преподобного Теодора Студита.
- 12 ноября – день памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого.
- 13 ноября — день чествования святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
- 14 ноября – день памяти святого апостола Филиппа (заговенье на Рождественский пост).
- 15 ноября – день чествования святых исповедников Гурия, Самона и Авива (начало Рождественского поста).
- 16 ноября – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея.
- 17 ноября — день чествования святителя Григория, епископа Неокесарийского, чудотворца.
- 18 ноября – день памяти святых мучеников Платона и Романа.
- 19 ноября — день чествования святого пророка Авдия и мученика Варлаама.
- 20 ноября – день памяти преподобного Григория Декаполита.
- 21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).
- 22 ноября – день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним.
- 23 ноября — день чествования святителей Амфилохия, епископа Иконийского, и Григория, епископа Акрагантийского.
- 24 ноября – день памяти святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.
- 25 ноября — день чествования священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.
- 26 ноября – день памяти преподобного Алипия.
- 27 ноября — день чествования святого великомученика Иакова Персиянина и преподобного Палладия.
- 28 ноября – день памяти преподобномученика Стефана Нового и мученика Иринарха.
- 29 ноября — день чествования святых мучеников Парамона и Филумена.
- 30 ноября – день памяти святого апостола Андрея Первозванного.
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