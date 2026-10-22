В четверг, 22 октября, россияне атаковали Житомирскую громаду ударным дроном. В результате попадания в частный жилой дом пострадали девять человек, среди них двое детей.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Атака на Житомирскую громаду 22 октября: какие последствия

— Вражеский Шахед попал в частный жилой дом. На данный момент известно уже о девяти пострадавших, среди которых двое детей, — отметил глава ОВА.

На месте попадания работают спасатели, медики и представители Красного Креста. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

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Двух пострадавших в результате атаки на Житомирщину доставили в областную больницу.

Напомним, 21 октября в Коростышеве Житомирской области раздались взрывы. Целью врага стал объект критической инфраструктуры громады. В результате атаки никто не пострадал.

Вечером 18 октября российский ударный беспилотник атаковал Коростышевскую громаду.

Зафиксировано попадание и повреждение одного из объектов энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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