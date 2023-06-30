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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Генерал Суровікін був таємним VIP-членом ПВК Вагнера – CNN

Генерал Суровікін був таємним VIP-членом ПВК Вагнера – CNN
Фото: Getty Images

Російський генерал Сергій Суровікін, якого вже кілька днів не бачили на публіці, був таємним VIP-членом приватної військової компанії Вагнера. Про це пише CNN, посилаючись на документи, ексклюзивно надані виданню.

За даними російського центру розслідувань Досьє, Суровікін мав особистий реєстраційний номер у компанії Вагнера, він фігурує у списку зі щонайменше 30 інших високопоставлених російських військових і розвідників, які також є VIP-членами ПВК.

Наразі незрозуміло, що передбачає таке членство у Вагнері, зокрема чи фінансову вигоду, оскільки в ПВК не відповіли на запит видання.

– Відомо, що Суровікін мав зв’язки з групою найманців, але документи викликають питання щодо близькості високопоставлених російських військових і ПВК, – пише автор публікації.

Днями видання New York Times повідомило, що колишній командувач військ РФ в Україні Сергій Суровікін, якого називають “генерал Армагеддон” через його злочинні накази бомбардувати Сирію, знав про підготовку заколоту ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

За даними на офіційних осіб США, можливий альянс між впливовим Суровікіним і Пригожиним пояснює, чому ватажок вагнерівців досі живий.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Міноборони РФ, ПВК Вагнера, переворот, Росія
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