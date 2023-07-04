На Камчатке потерпел крушение истребитель МиГ-31, который является носителем Кинжалов
В России во время учебного полета в Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Тихоокеанский флот РФ.
Сообщается, что самолет якобы выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии отправили поисково-спасательные силы.
Перед этим российские СМИ писали, что МиГ-31 исчез с радаров над морем, выйти на связь с экипажем не удалось.
Истребитель типа МиГ-31 способен нести российскую ракету Кинжал. Российский режим описывает такие ракеты как “гиперзвуковые”, но по факту это приделанная к самолету ракета Искандер.
Самолеты этой модели часто терпят крушения в России. К примеру, в декабре 2022 года такой истребитель упал на Дальнем Востоке, а в апреле 2023 года МиГ-31 вспыхнул и разбился в Мурманской области России.
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