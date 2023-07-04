На Камчатці зазнав аварії винищувач МіГ-31, який є носієм Кинджалів
У Росії під час навчального польоту у Камчатському краї зазнав аварії винищувач МіГ-31. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Тихоокеанський флот РФ.
Повідомляється, що літак нібито виконував політ без боєкомплекту, до місця аварії відправили пошуково-рятувальні сили.
Перед цим російські ЗМІ писали, що Міг-31 зник із радарів над морем, вийти на зв’язок з екіпажем не вдалося.
Винищувач типу МіГ-31 здатен нести російську ракету Кинджал. Російський режим описує такі ракети як “гіперзвукові”, але по факту це прироблена до літака ракета Іскандер.
Літаки цієї моделі часто зазнають аварій в Росії. Приміром, у грудні 2022 року такий винищувач упав на Далекому Сході, а у квітні 2023 року МіГ-31 спалахнув і розбився у Мурманській області Росії.
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